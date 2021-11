Cina presenta richiesta formale di adesione al DEPA

Share this with Close

Il ministro cinese del Commercio, Wang Wentao, ha inviato il primo novembre, in rappresentanza della Cina, una lettera al suo omologo, il Ministro del Commercio della Nuova Zelanda, Damian O'Connor, per presentare richiesta formale di adesione all'accordo di partenariato per l'economia digitale (DEPA). La richiesta di adesione al DEPA è in linea con la direzione del Paese verso un ulteriormente approfondimento delle riforme interne e l’allargamento dell'apertura di alto livello al mondo esterno, il che aiuterà la Cina a rafforzare la cooperazione con i membri nel nuovo panorama di sviluppo dell'economia digitale e a promuovere innovazione e sviluppo sostenibile. Nella fase successiva, la Cina svolgerà un lavoro di follow-up con tutti i membri in conformità con le pertinenti procedure del DEPA.