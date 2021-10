Cina: ‘commenti positivi sulla Cina dei 65 rappresentanti dei membri del WTO’

Share this with Close

Alle 10 del mattino del 28 ottobre, l'Ufficio stampa del Consiglio di Stato ha tenuto un incontro con i rappresentanti dei media, durante il quale Wang Shouwen, viceministro del commercio e vice rappresentante per i negoziati commerciali internazionali, ha presentato la revisione dell'ottava politica commerciale del WTO nei confronti della Cina

Il vice ministro ha affermato che nel corso della revisione hanno preso la parola 65 rappresentanti dei membri dell'WTO che hanno rilasciato commenti positivi sulla Cina sui seguenti aspetti:

Primo, hanno affermato che la Cina partecipa attivamente ai lavori dell'WTO, durante i quali mostra grande impegno nel condurre i negoziati per la facilitazione degli investimenti.

Secondo, hanno descritto come “molto l'importante” il ruolo della Cina nella cooperazione internazionale contro l'epidemia.

Terzo, hanno ringraziato la Cina per aver concesso il trattamento di "doppia esenzione" ai paesi meno sviluppati e per aver aiutato altri membri in via di sviluppo e paesi meno sviluppati a integrarsi nel sistema commerciale multilaterale;

Quarto, hanno affermato pienamente che la Cina ha preso l'iniziativa di ridurre le tariffe e ridurre l'elenco negativo dell'accesso agli investimenti esteri e continuare ad espandere l'accesso al mercato.

Quinto, hanno espresso parere positivo sull'iniziativa "Belt and Road" che possiede un grande potenziale per promuovere il commercio e la cooperazione economica tra i paesi interessati, portando maggiori opportunità di sviluppo ai vari partner.