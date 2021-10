Xi Jinping: “La pace e lo sviluppo sono una causa comune, il fascino della civiltà sta nella diversità”

Share this with Close

Il 25 ottobre a Beijing, il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato alla conferenza commemorativa per i 50 anni del ripristino del legittimo seggio della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite, e ha pronunciato un importante discorso.

Per l’occasione, Xi Jinping ha sottolineato che il ripristino del legittimo seggio della Repubblica Popolare Cinese all’Onu è un evento importantissimo sia per il mondo sia per l’Onu. Si tratta del risultato dell’ impegno comune di tutti i Paesi pacifisti e sostenitori della giustizia, per cui riveste un importante e profondo significato per la Cina e per il mondo.

Nel contempo, egli ha sottolineato che il popolo cinese salvaguarda da sempre l’autorità e la posizione dell’Onu e applica il multilateralismo e che la cooperazione tra la Cina e l’Onu si approfondisce di giorno in giorno. La Cina sostiene attivamente la soluzione politica delle controversie in modo pacifico, e ha inviato oltre 50 mila militari alle missioni Onu di peace-keeping.

Il presidente Xi ha messo in risalto la necessità di esaltare a fondo i valori comuni dell’umanità di pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà. La pace e lo sviluppo sono la nostra causa comune, e nella diversità sta il fascino della civiltà umana. La civiltà non si misura in termini di livello alto o basso o di eccellenza, ma solo di caratteristiche e di posizione geografica. La civiltà si integra solo con gli scambi e progredisce solo con l’integrazione.