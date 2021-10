Commenti di William Oliver Stone sul film La battaglia del lago Changjin

Share this with Close

Il famoso regista americano, William Oliver Stone, era anche un veterano della guerra del Vietnam. La sua esperienza gli ha dato l’ispirazione per la sua critica e per le sue riflessioni sulla guerra. La sua Trilogia sulla guerra del Vietnam, ovvero Platoon, Nato il quattro luglio e Tra cielo e terra, gli ha fatto vincere due premi Oscar come miglior regista. Recentemente, il film cinese La battaglia del Lago Changjin, sulla guerra di Corea, è stato proiettato nelle sale, portando incassi per oltre 5 miliardi di yuan e occupando la seconda posizione tra i film a maggior incasso al mondo. Qual è il commento di Oliver Stone sulla Guerra di Corea? In che modo i media controllati dagli Usa hanno infangato la Cina? Come sarà la tendenza politica nella zona Asia-pacifica? Vediamo insieme l’intervista esclusiva condotta da Liu Xin al regista americano.