Ambasciatore cinese all’Usa ha pronunciato un discorso nel Dialogo fra i giovani cinesi e americani all’epoca Z

Share this with Close

Il 18 ottobre, ora locale, il Dialogo online fra i giovani cinesi e americani si è tenuto al distretto di Malipo della periferia di Wenshan nella provincia del Yunnan con la partecipazione degli studenti delle scuole medie del distretto di Malipo in Cina e della città di Roanoke negli Usa, i rappresentanti dei giovani e i netflix dei due paesi. All’evento ha presenziato l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Qin Gang in videoconferenza e vi ha pronunciato un discorso.

Nel suo intervento Qin Gang ha espresso la speranza che i giovani possano fare dei contribuiti per un buon futuro dei due paesi e del mondo. Per avere un buon futuro occorre la comprensione e l’inclusione. La Cina e gli Stati Uniti hanno storie, culture e punti di vista diversi su alcuni problemi. Per queste differenze i due paesi dovrebbero comunicarsi e ascoltarsi a vicenda sulla base di mutuo rispetto e inclusione. La generazione dell’epoca Z potrebbe costruire un migliore ponte per gli scambi amichevoli fra Cina e Usa.