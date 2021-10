La Cina ha la capacità e le condizioni per raggiungere lo sviluppo economico e sociale

Share this with Close

La mattina del 18 ottobre, durante la conferenza stampa tenutasi presso l’Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato sul funzionamento dell'economia nazionale nei primi tre trimestri del 2021, il portavoce dell'Ufficio nazionale di statistica e Direttore del Dipartimento di statistica generale dell'economia nazionale, Fu Linghui, ha affermato che da quest'anno la ripresa dell’economia cinese ha ottenuto risultati positivi. Sebbene il tasso di crescita economica nel terzo trimestre sia stato influenzato da vari fattori, come la situazione epidemica e le condizioni delle inondazioni, lo sviluppo economico della Cina ha ancora mostrato una forte resilienza e vitalità. In generale, l'economia continua a riprendersi e la tendenza verso uno sviluppo di qualità è in continua evoluzione. La Cina ha la capacità e le condizioni per completare nel corso dell'anno, gli obiettivi e i compiti previsti per il raggiungimento dello sviluppo economico e sociale