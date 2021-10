Lavorare insieme per rispondere alle insidie e alle sfide globali

Share this with Close

Il 21 settembre 2021, il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato in modalità video al dibattito generale della 76° Assemblea generale delle Nazioni Unite e ha pronunciato un importante discorso.

Nel suo discorso, Xi Jinping ha proposto un'iniziativa di sviluppo globale, sottolineando la necessità di dare priorità allo sviluppo, accelerare l'attuazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, salvaguardare e migliorare i mezzi di sussistenza delle persone nel contesto dello sviluppo e proteggere e promuovere i diritti umani. Xi Jinping ha fatto notare che si deve prestare attenzione ai bisogni speciali dei paesi in via di sviluppo, sostenendo soprattutto quelli più fragili e con grandi difficoltà e concentrarsi sulla risoluzione dei problemi dello sviluppo diseguale e insufficiente tra e all'interno dei paesi. Xi Jinping ha anche sottolineato la necessità di aderire alla coesistenza armoniosa tra l'uomo e la natura, aumentare gli investimenti nelle risorse per lo sviluppo e concentrarsi sulla promozione della cooperazione in settori quali la riduzione della povertà, la sicurezza alimentare, la lotta alle epidemia e la ricerca dei vaccini, il finanziamento dello sviluppo, il cambiamento climatico e lo sviluppo verde, l’industrializzazione, l’economia digitale e l’interconnessione, costruire una comunità umana dal futuro condiviso per lo sviluppo globale.