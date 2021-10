“whole-process people's democracy” garantisce la realizzazione dello status di popolo padrone del proprio destino

Share this with Close

Essendo il più grande partito al potere al mondo, sin dalla sua nascita, il Partito Comunista Cinese ha considerato la realizzazione dello status di popolo padrone del proprio destino come una missione importante. Per fare questo, dopo la fondazione della Nuova Cina, il partito al governo ha portato avanti una serie di importanti politiche come il sistema dell’assemblea popolare, della cooperazione multipartitica e della consulenza politica.

Dal suo XVIII Congresso nazionale, il PCC al potere in Cina ha approfondito la sua comprensione dello sviluppo politico democratico proponendo il principio fondamentale di “whole-process people's democracy”. Come ha spiegato Xi Jinping, questa nuova forma di democrazia riflette l’integrazione di democrazia nel processo e democrazia nei risultati, democrazia procedurale e democrazia sostanziale, democrazia diretta e democrazia indiretta, democrazia popolare e volontà dello Stato. È una democrazia di catena completa, tutta -tondo e copertura totale, è una forma di democrazia socialista più ampia, autentica ed efficace.