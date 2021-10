Zhao Lijian: la Cina offrirà al mondo un’edizione delle Olimpiadi semplice, sicura e spettacolare

Share this with Close

Secondo quanto riportato, durante una conferenza stampa tenuta il 13 Ottobre, il vice presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), John Coates, ha affermato che il CIO non farà pressioni sulla Cina, paese organizzatore delle Olimpiadi invernali 2022, con il cosiddetto “registro dei diritti umani” perché ciò non rientra nei poteri del Comitato. Qualunque boicottaggio contro le Olimpiadi invernali di Beijing non avrà alcun senso.

Il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Zhao Lijian, ha sottolineato che la parte cinese intende protestare assieme alla comunità internazionale contro la politicizzazione dello sport. La Cina è fiduciosa di offrire al mondo un’edizione dei giochi olimpici semplice, sicura e spettacolare.