Tenuto a Beijing seminario sul lancio del nuovo canale olimpico di CMG

L’11 ottobre si è tenuto a Beijing il seminario riguardante il lancio del nuovo canale olimpico di CMG. Secondo quanto appreso, si tratterà del primo canale sportivo satellitare 4K attivo 24 ore su 24. Il vice ministro del Dipartimento della Comunicazione del Comitato centrale del PCC, presidente e capo redattore del CMG, Shen Haixiong, ha preso parte al seminario, al quale erano presenti anche rappresentanti del Comitato olimpico internazionale, esperti, studiosi e rappresentanti degli atleti, che hanno avanzato le loro proposte riguardo al nuovo canale olimpico.

Il canale è il risultato della cooperazione strategica tra il CMG e il Comitato Olimpico Internazionale, nonché l’unica piattaforma media nella Cina continentale autorizzata dal CIO a utilizzare il nome olimpico e il logo dei cinque anelli..

Nel suo discorso, Shen Haixiong ha sottolineato il fatto che l’apertura del canale rappresenta una grande iniziativa portata avanti dal CMG per dare applicazione alle importanti indicazioni del segretario generale del Comitato centrale del PCC, Xi Jinping, e per promuovere lo sviluppo degli sport olimpici in Cina. La missione primaria del canale è quella di fornire un ottimo servizio ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Beijing, raccontandone le storie a 360 gradi, e di presentare un meraviglioso, straordinario ed eccezionale evento olimpico invernale al pubblico di tutto il mondo.

Durante il seminario, i partecipanti hanno portato avanti una discussione approfondita, nonché ampi scambi di vedute su argomenti quali la creazione di contenuti, le applicazioni tecnologiche, la costruzione della piattaforma e lo sviluppo del canale olimpico.