Cina leader nel mondo in diversi settori della ricerca sulla biodiversità

L'11 ottobre si terrà a Kunming, nello Yunnan, la prima fase della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della "Convenzione sulla Diversità Biologica" delle Nazioni Unite.



Il giorno precedente, l’ufficio stampa della Convenzione ha tenuto un briefing al quale hanno partecipato 78 media cinesi e stranieri con il segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Durante l’incontro è stata annunciata l'agenda della conferenza.

Il Comitato per la biodiversità dell'Accademia Cinese delle Scienze e il Comitato scientifico nazionale per le specie minacciate di estinzione hanno annunciato gli importati risultati ottenuti dalla Cina in materia di biodiversità. L'Accademia Cinese delle Scienze comprende attualmente oltre di 40 istituzioni legate alla ricerca e alla protezione della biodiversità. Nei 19 istituti di ricerca dell'Accademia Cinese delle Scienze e nelle sale per le esposizioni scientifiche sono conservati più di 18,7 milioni di esemplari campioni biologici. La "Germplasm Bank of Wild Species" costituita presso l’Istituto di botanica dell’Accademia Cinese delle Scienze a Kunming, conserva attualmente 258.000 esemplari copia di 17.468 specie di germoplasma biologico.