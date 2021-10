La Cina chiede agli Stati Uniti maggiore sincerità e chiarezza di intenti

Share this with Close

Dopo più di quattro mesi, i leader cinesi e americani del settore economico e commerciale hanno avuto nuovamente un dialogo telefonico.

Nel corso della telefonata, gli Stati Uniti hanno fatto una dichiarazione in linea con il pensiero cinese: le relazioni economiche e commerciali tra Cina e America sono molto importanti sia per i due paesi che per il mondo intero. Gli Stati Uniti comprendono che il "disaccoppiamento" tra Cina e Stati Uniti è irrazionale. Oltre il 90% delle aziende statunitensi ritiene che la domanda e la redditività del mercato cinese siano più stabili e che l’idea di ritirarsi non sia da prendere in considerazione. Gli attriti economici e commerciali sino-americani hanno fatto perdere alle società statunitensi 1,7 trilioni di dollari in valore di mercato. Si prevede che, se l'attrito si dovesse intensificare ulteriormente, il reddito effettivo di ciascuna famiglia americana diminuirebbe di 6.400 dollari.

Una volta trovate le cause delle difficoltà, l'unico modo per risolvere la situazione è la cooperazione. Tutto ciò che resta da fare è che gli Stati Uniti affrontino la realtà in modo onesto e che le loro parole siano coerenti con le loro azioni. Tutto il mondo sta aspettando di vedere se gli Stati Uniti riescano davvero ad essere sinceri.