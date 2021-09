Wang Yi e Josep Borrell presiedono l’11esimo Dialogo strategico di alto livello Cina-Europa

Share this with Close

Il 28 settembre il consigliere di stato e ministro degli esteri cinese, Wang Yi, e l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, hanno presieduto insieme, in collegamento video, l’11esimo turno del Dialogo strategico di alto livello tra Cina e Europa.



Wang Yi ha detto che Cina e UE sono chiamate a persistere nel reciproco rispetto, nel cercare accordi mettendo da parte la diversità di opinione, nel salvaguardare l’ordine internazionale in base alla Carta dell’Onu e al Diritto internazionale, e nella congiunta risposta alle sfide quali l’epidemia e i cambiamenti climatici. L’UE ha ripetutamente affermato di accogliere con favore lo sviluppo cinese e di non desiderare un confronto istituzionale né qualsiasi forma di “nuova Guerra fredda”, affermazioni per le quali la Cina ha espresso positivi apprezzamenti.

Dal canto suo, Borrell ha detto che lo sviluppo delle relazioni con Beijing è una delle agende importanti dell’UE, ed è particolarmente necessario che le due parti mantengano stretti scambi. L’UE accoglie con favore le proposte sullo sviluppo globale avanzate dal presidente Xi Jinping, ritenendo che ciò svolgerà un ruolo importante per la ripresa economica e l’eliminazione della povertà del mondo.