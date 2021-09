Xi Jinping: ‘attuare strategia per rafforzare il Paese con i talenti della nuova era’

Dal 27 al 28 settembre si è tenuta a Beijing la conferenza sui talenti del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Capo dello Stato e Presidente della Commissione Militare Centrale Xi Jinping, ha partecipato all’evento e ha tenuto un importante discorso. Con le sue parole, Xi Jinping ha sottolineato la necessità per il PCC di persistere nella gestione dei talenti, di aderire alla strategia per rafforzare il Paese con i talenti della nuova era, di muoversi verso le frontiere della scienza e della tecnologia mondiali, del principale campo di battaglia economico, dei principali bisogni del paese, della vita e della salute del popolo, attuare a fondo la strategia di rafforzamento il paese con talenti della nuova era, coltivando, introducendo e facendo buon uso di queste risorse in tutti gli aspetti e accelerando la creazione dell'importante centro per i talenti e un altopiano per l'innovazione del mondo. In questo modo, secondo Xi Jinping, sarà possibile fornire supporto ai talenti per la realizzazione della base della modernizzazione socialista nel 2035, e gettare una buona base di talenti per la costruzione completa di un potente paese socialista moderno nel 2050.