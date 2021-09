Xi Jinping invia messaggio di auguri al Forum Zhongguancun 2021

Share this with Close

Il 24 settembre, il Presidente Xi Jinping ha inviato un messaggio di auguri al Forum Zhongguancun 2021.



Il capo di Stato cinese ha sottolineato al momento la situazione mondiale sta vivendo dei cambiamenti epocali, che le conseguenze dell’epidemia di Covid-19 sono diffuse e di vasta portata e che la ripresa economica mondiale sta affrontando gravi sfide. Xi Jinping ha aggiunto che i paesi del mondo hanno bisogno di intensificare la loro cooperazione aperta in ambito scientifico e tecnologico ed esplorare insieme approcci, metodi e canali per risolvere le più importanti questioni globali attraverso l'innovazione scientifica e tecnologica. In questo modo, secondo il presidente cinese, sarà possibile rispondere alle sfide dei tempi e promuovere insieme la nobile causa della pace e dello sviluppo dell'umanità.

Xi Jinping ha sottolineato che la Cina attribuisce grande importanza all'innovazione scientifica e tecnologica e si impegna a promuovere la cooperazione globale in questo ambito; per questo motivo rafforzerà gli scambi internazionali con un atteggiamento più aperto, parteciperà attivamente alle reti globali di innovazione, promuoverà congiuntamente la ricerca di base e la trasformazione dei risultati scientifici e tecnologici. Inoltre la Cina coltiverà nuove dinamiche di sviluppo economico e rafforzerà la protezione della proprietà intellettuale, creerà un'ecologia dell'innovazione di prima classe, plasmerà l'idea di scienza e tecnologia per il bene, migliorerà la governance globale della scienza e della tecnologia per innalzare il livello di benessere del genere umano.