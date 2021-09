Share this with Close

Secondo quanto pubblicato sul sito web dell’Ufficio nazionale cinese di Statistica, nel 2020 la Cina ha mantenuto una coerente e rapida crescita degli stanziamenti in R&D (Research and Development), intensificando continuamente il sostegno. Sotto l’influenza dell’epidemia di Covid-19, è tuttavia diminuita la velocità della crescita, con la spesa fiscale dello Stato per la scienza e la tecnologia inferiore all’anno precedente.