Realizzare il sogno nello spazio

Share this with Close

“Dovremmo adattarci alla realtà dell’aumento della densità e dei requisiti di lancio nello spazio, ottimizzare la modalità di organizzazione, modernizzare le tecnologie e i mezzi di misurazione e garantire accuratezza, affidabilità e precisione nei controlli”.

Il 15 settembre il presidente Xi Jinping ha ispezionato una base nello Shaanxi, riconoscendo l'importante ruolo svolto per molto tempo dalla base nello sviluppo dell'industria aerospaziale cinese; ha incoraggiato tutti a promuovere lo spirito di "due bombe e un satellite" e lo spirito di misurazione e controllo aerospaziale; ha invitato tutti a portare a termine i vari compiti intrapresi dalla base e a dare maggiori contributi alla costruzione di un apparato di prima classe a livello mondiale e alla costruzione di una potenza aerospaziale.

"La scienza e la tecnologia aerospaziale sono un’area importante del progresso e dell'innovazione scientifico-tecnologica; le conquiste ottenute in questo ambito sono un’importante prova dell’alto livello e delle notevoli capacità scientifico-tecnologiche del paese." Xi Jinping attribuisce grande importanza alla crescita della scienza e della tecnologia aerospaziale e incoraggia i lavoratori aerospaziali a superare tutte le difficoltà e gli ostacoli e a scalare le vette della scienza e della tecnologia aerospaziale; in tal modo i cinesi potranno esplorare lo spazio più costantemente e più in lontananza, realizzando prima possibile il grande sogno di costruire una nazione potente in ambito aerospaziale.