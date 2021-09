Ministero degli Esteri cinese: ‘Usa smettano di trasmettere segnali errati alle forze separatiste di Taiwan’

Share this with Close

Secondo quanto appreso dai media statunitensi, recentemente le autorità di Taiwan dirette da Tsai Ing-wen hanno proposto di trasformare il nome dell’Agenzia per gli affari economici e culturali di Taipei in USA in Ufficio di rappresentanza di Taiwan e l’amministrazione Biden sta considerando di approvare questa decisione. In merito, il 13 settembre durante una conferenza stampa ordinaria, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato quanto segue:

“Il problema di Taiwan è la questione centrale più importante e più sensibile delle relazioni Cina-USA, e il principio di ‘una sola Cina’ rappresenta la base politica di queste ultime. Nel “Comunicato congiunto della Repubblica Popolare Cinese e degli Stati Uniti d’America sull'instaurazione di relazioni diplomatiche”, la parte americana si è impegnata esplicitamente a mantenere con Taiwan rapporti culturali, commerciali e altri non ufficiali. Il 10 settembre nel colloquio telefonico tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti, il presidente Biden ha affermato che la parte americana è decisa a non cambiare mai la politica di ‘una sola Cina’. La parte statunitense deve rispettare rigorosamente il principio di ‘una sola Cina’ e i regolamenti dei “tre comunicati congiunti”, adempiendo agli impegni relativi con azioni concrete.