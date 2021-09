Come risolvere i problemi che affliggono l’economia globale? Xi Jinping ha proposto il piano cinese

Share this with Close

Il discorso pronunciato dal presidente cinese Xi Jinping al Vertice sul commercio dei servizi globali nel quadro dell’edizione 2021 della Fiera internazionale della Cina per il commercio dei servizi (CIFTIS) ha suscitato forti ripercussioni. Gli ospiti presenti hanno affermato che il discorso ha dimostrato pienamente la fiducia e la determinazione della Cina di aderire alla cooperazione aperta e al vantaggio reciproco, di condividere delle opportunità di sviluppo del commercio di servizi e di promuovere congiuntamente la ripresa e la crescita dell’economia mondiale.

Nel corso del vertice, il presidente Xi Jinping ha rilevato che il commercio dei servizi rappresenta una parte importante del commercio internazionale e un importante campo di cooperazione economica e commerciale internazionale che svolge un ruolo di grande rilievo nella creazione di un nuovo modello di sviluppo. La Cina è disposta a collaborare con tutte le parti per persistere in una cooperazione aperta all’insegna del mutuo beneficio per condividere insieme le opportunità dello sviluppo del commercio dei servizi, in modo da promuovere la ripresa e la crescita dell’economia mondiale.