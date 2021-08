Ma Zhaoxu: ferma opposizione della Cina al rapporto di ricerca USA sull’origine del Covid-19

Il 28 agosto il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, ha rilasciato una dichiarazione sul rapporto di indagine sull’origine del virus del Covid-19 pubblicato dalle agenzie di intelligence degli Stati Uniti, sottolineando che tale cosiddetto rapporto di indagine non è né scientifico né credibile, ma politico e falso. La parte cinese ha espresso la sua ferma opposizione e ha presentato solenni rimostranze alla parte statunitense.

Gli Stati Uniti non hanno alcun riguardo per la scienza e i fatti, ma sono ossessionati dalla manipolazione politica e dal tracciamento per mano dell’intelligence. Non sono stati in grado di produrre alcuna prova reale, ma hanno ripetutamente inventato bugie per diffamare e accusare la Cina. L'uso delle agenzie di intelligence da parte degli Stati Uniti per le ricerche sull’origine del virus è la prova della loro politicizzazione.