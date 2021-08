“Teoria della fuga dal laboratorio” è una prova decisiva che i politici Usa hanno inventato bugie sulla questione del tracciamento del Covid-19

Share this with Close

Tempo fa Christopher Ford, ex Assistente Segretario di Stato degli USA, ha pubblicato una lettera aperta in cui ha esposto il processo dell’invenzione della “teoria della fuga dal laboratorio” da parte di un piccolo gruppo di persone nel Dipartimento di Stato americano. In una regolare conferenza stampa del ministero degli Esteri tenutasi il 30 agosto, il portavoce Wang Wenbin ha affermato che la lettera aperta rilasciata dall'ex Assistente Segretario di Stato Ford costituisce un'altra prova decisiva che alcuni politici statunitensi hanno agito contro la scienza e hanno inventato bugie per infangare e calunniare la Cina sul tema del tracciamento dell’origine del nuovo coronavirus.