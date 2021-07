Cina: ‘normale per gli Stati Uniti nascondere la situazione epidemica’

Il pomeriggio del 30 luglio, il Ministero degli Esteri cinese ha tenuto una conferenza stampa regolare. Un giornalista ha chiesto: i media americani “Palm Beach Post” e “Miami Herald” hanno rivelato che il sito del Dipartimento della Salute della Florida ha mostrato i dati dei 171 pazienti con sintomi di Covid-19 o risultati positivi dei test a gennaio e febbraio 2020, tuttavia i dati sono stati cancellati la sera del 4 maggio, 2020. Successivamente, il Dipartimento della Salute della Florida ha rilevato che la cancellazione dei dati ha portato all'interruzione del numero dei casi e ha dovuto ripristinare i dati pertinenti. Cosa ne pensa la Cina?

A questo proposito, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha affermato di aver preso visione delle notizie relative a questo caso ed ha aggiunto che la parte statunitense ha cancellato tali importanti dati sui pazienti rivelando nuovamente il loro complotto politico per nascondere il virus.

Zhao Lijian ha sottolineato che, prima di tutto, la parte americana ha cercato di nascondere la situazione e di falsificare i suoi risultati nella lotta all’epidemia. Indipendentemente dallo stato dell'epidemia e dalla situazione di vita dei cittadini, il governo della Florida ha cancellato i dati solo per creare l'illusione di una risposta efficace contro l’epidemia e di giustificare la riapertura dell’epidemia, in modo da guadagnare capitale politico.

In secondo luogo, il vertice e la base della catena di comando si sono impegnati in manipolazioni politiche. Il 30 aprile l'ex-presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato di aver "visto le prove che il virus ha avuto origine dal laboratorio a Wuhan", e il 4 maggio, ha cambiato la sua versione per dire che “il virus diffuso da Wuhan”, utilizzando costantemente il virus come strumento politico per ostacolare la Cina. Secondo il rapporto nessuno dei 171 casi in Florida ha avuto una storia di viaggi in Cina; questo ovviamente è in netto contrasto con la narrazione ufficiale sostenuta dal governo statunitense, e i dati relativi sono stati naturalmente cancellati dagli Stati Uniti.

In terzo luogo, le prove sono state distrutte e i primi casi sono stati nascosti. Il primo annuncio ufficiale di un caso confermato di polmonite da nuovo coronavirus in Florida è stato diffuso il primo marzo. Tuttavia, le notizie dicono che tutti i 171 casi sono apparsi tra gennaio e febbraio, con il primo caso sospetto apparso addirittura il primo gennaio. Questo la dice lunga sulla confusione e l'opacità del monitoraggio dei casi e dei test nelle prime fasi dell'epidemia negli Stati Uniti.

Zhao Lijian ha sottolineato che uno studio dell'Università di Washington ha mostrato che il numero di nuove infezioni e di morti negli Stati Uniti potrebbe essere rispettivamente di 65 milioni e 900.000, e che circa il 60 per cento dei casi di infezione sono omessi. I politici americani dovrebbero fornire al mondo una spiegazione adeguata del loro disprezzo nei confronti dei fatti, della scienza e della vita.