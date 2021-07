Conclusa la fase finale del 20° concorso “Chinese Bridge” per Studenti Universitari Stranieri in Italia e San Marino

Share this with Close

Il 16 luglio, ora locale, si è svolto con successo la ventesima edizione del Concorso "Chinese Bridge" per Studenti Universitari Stranieri in Italia e San Marino, patrocinato dalla Sezione Scienza e Educazione dell'Ambasciata Cinese in Italia e realizzato dall'Istituto Confucio dell'Università di Macerata.

A causa dell’epidemia di Covid-19, questo concorso è stato condotto online, facendo affidamento sull’APP Cinitalia del CMG per visualizzare e confrontare le opere.

Debora Forconi, dell'Istituto Confucio dell'Università Statale di Milano ha vinto il concorso.