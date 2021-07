Beijing, seminario tematico “Primo anniversario dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong: considerazioni e prospettive”

Share this with Close

Il 16 luglio si è tenuto a Beijing un seminario tematico dal titolo “Primo anniversario dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong: considerazioni e prospettive”. All’inaugurazione è intervenuto anche Xia Baolong, vicepresidente della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CCPPC) e direttore dell’Ufficio degli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato cinese. Nel suo discorso Xia Baolong ha ricordato le importanti parole pronunciate da Xi Jinping durante le celebrazioni per il centenario della fondazione del PCC, con le quali il Segretario generale ha sottolineato la necessità di mettere in pratica le misure di governance completa nei confronti delle Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macao, del sistema giuridico e del meccanismo di attuazione per tutelare la sicurezza nazionale. Questo, secondo Xi Jinping, riveste un significato di vasta portata che consentirà di compiere progressi importanti nel quadro della politica di "un paese, due sistemi" nell’attuale nuova situazione, e di mantenere le regioni di Hong Kong e Macao prospere e stabili a lungo termine.

Xia Baolong ha poi detto che la promulgazione e l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha posto termine alla situazione di caos nella regione realizzando una svolta importante. Secondo il vice presidente della CCPPC, tale legge rappresenta una pietra miliare favorevole alla politica "un paese, due sistemi". Xia Baolong ha infine aggiunto che, con il suo impegno nel creare una barriera per la salvaguardia della sicurezza nazionale, la Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, adempie risolutamente alle sue responsabilità in linea con la costituzione e che questa nuova legge sarà "l’angelo custode" che garantirà la prosperità e la stabilità di Hong Kong.