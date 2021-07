Ministero degli Esteri cinese: ‘pandemia dimostra che alcuni politicanti statunitensi non si preoccupano per il loro popolo’

Share this with Close

Secondo quanto appreso, nelle ultime due settimane negli Stati Uniti è stato riscontrato un aumento esponenziale del numero dei casi di positività al Covid-19 in 41 Stati e nella capitale Washinton. Tuttavia, nonostante le grandi sofferenze che la pandemia ha creato nella società, alcuni politicanti Usa stanno ancora chiedendo indagini sulla Cina per scoprire l'origine del virus.

Su questo tema, durante la conferenza stampa ordinaria del 14 luglio, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian ha osservato che la pandemia mostra chiaramente che alcuni politicanti americani non si preoccupano affatto della vita dei cittadini, non rispettano la scienza e non intendono difendere la verità.