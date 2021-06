Cina: ‘ci auguriamo che coloro che sono immersi nei sogni di guerra fredda si sveglino il prima possibile’

Share this with Close

Il 24 giugno, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista gli ha rivolto questa domanda: “L'ex vice premier e ministro degli Esteri tedesco, Joseph Martin Fischer, recentemente ha scritto che è fuorviante paragonare il rapporto tra l'Occidente e la Cina alle relazioni tra Unione Sovietica e Stati Uniti durante la guerra fredda. Data l'interdipendenza dell’economia tra la Cina e il mondo, è assurdo pensare che la Cina possa essere isolata. Cosa ne pensa la Cina?”.

Zhao Lijian ha affermato di essere d'accordo con la valutazione obiettiva e razionale del signor Fischer. Il portavoce ha sottolineato che la cooperazione è una tendenza storica e vincere è l'aspirazione del popolo, per questo motivo non è realistico cercare di isolare un paese seguendo il modello della guerra fredda. La Cina segue sempre la via dello sviluppo pacifico, aperto, cooperativo e condiviso, sostiene i valori comuni di pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà per tutta l'umanità, e continua a promuovere la creazione di un nuovo tipo di relazioni internazionali e di una comunità umana dal futuro condiviso. Il portavoce ha infine detto di sperare che coloro che sono ancora immersi nei sogni di guerra fredda si risveglino il prima possibile, che ascoltino di più le intuizioni delle persone con intuito e facciano più cose che favoriscano il rafforzamento della fiducia reciproca e della cooperazione tra i paesi, in linea con gli interessi comuni di sviluppo di tutta l'umanità.