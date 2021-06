Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Frank Bainimarama

Share this with Close

Il 24 giugno, il capo dello Stato cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro delle Isole Figi Frank Bainimarama.

Xi Jinping ha sottolineato che le Figi sono il primo paese insulare del Pacifico ad aver stabilito relazioni diplomatiche con la nuova Cina e che nei 46 anni dall'istituzione delle relazioni diplomatiche tra le due parti, le relazioni tra Cina e Figi hanno assistito ad uno sviluppo enorme. Il capo di Stato cinese ha aggiunto che un'esperienza importante è che entrambe le parti si sono sempre sostenute su questioni relative agli interessi fondamentali dell'altro e sugli aspetti che più stanno loro a cuore. La Cina rispetta l'esplorazione indipendente da parte delle Figi di un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali ed è disposta a collaborare per innalzare il livello delle relazioni di partenariato strategico globale a vantaggio dei due popoli e per difendere insieme gli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

Frank Bainimarama ha inviato i suoi calorosi auguri per il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese e ha ringraziato la Cina per il suo prezioso sostegno nella lotta contro l'epidemia di Covid. Il primo ministro delle Figi ha aggiunto che il suo paese persegue con fermezza la politica di “Una sola Cina”, mantiene una posizione oggettiva ed equa sulle questioni relative a Taiwan, Hong Kong e Xinjiang, e non farà nulla che potrà danneggiare gli interessi della Cina. Bainimarama ha poi detto che le Isole Figi sono disposte a rafforzare gli scambi con la Cina, ad approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a rinsaldare la comunicazione e la cooperazione a livello internazionale. Il primo ministro delle Figi ha concluso dicendo che le ampie prospettive fornite dall'iniziativa "Belt and Road" offriranno importanti opportunità per la cooperazione tra i due Paesi e che le Isole Figi continueranno a prendere parte attiva a questo progetto.