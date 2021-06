Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Sauli Niinisto

Share this with Close

La sera del 21 giugno, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente finlandese Sauli Niinisto.

Xi Jinping ha sottolineato che l'anno scorso Cina e Finlandia hanno celebrato insieme il 70esimo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche. Nel corso dell'anno passato, le due parti si sono unite per lottare contro l'epidemia di Covid-19, rafforzando la loro amicizia, superando le difficoltà e promuovendo una cooperazione pragmatica. La Cina è disposta a collaborare con la Finlandia per dare piena attuazione ai loro punti di forza complementari e per espandere e rafforzare il commercio bilaterale; inoltre ha detto di accogliere con favore le imprese finlandesi che continueranno a condividere i guadagni derivanti dallo sviluppo della Cina ed ha asupicato che la Finlandia continui a sostenere la cooperazione bilaterale in materia di investimenti e in altri settori con un atteggiamento aperto. Xi Jinping ha aggiunto che la Cina è disposta a rafforzare gli scambi di personale con la Finlandia, ad intensificare la cooperazione nella ricerca scientifica, nella scienza e nell'istruzione, nel settore dell’ecologia e a basse emissioni di carbonio per affrontare insieme la sfida del cambiamento climatico. Inoltre, la Cina si sta preparando attivamente alle Olimpiadi invernali di Beijing e augura alla Finlandia ogni successo nei giochi.

Sauli Niinisto ha osservato che la Cina è il partner commerciale più importante della Finlandia in Asia e che i due Paesi hanno un’enorme potenzialità di cooperazione in molti settori tra cui l'alta tecnologia e l'economia circolare. La cooperazione tra Finlandia e Cina ha svolto un ruolo importante nella buona risposta della Finlandia all'epidemia di Covid-19. Niinisto ha aggiunto che la Finlandia attribuisce importanza alla cooperazione con la Cina sulle Olimpiadi invernali e che parteciperà attivamente alle Olimpiadi invernali di Beijing. Il presidente ha infine detto che la Finlandia è disposta a svolgere un ruolo positivo nella promozione del dialogo e della cooperazione tra Europa e Cina.