Xi Jinping parla al telefono con la presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan

Il 21 giugno, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan.

Xi Jinping ha sottolineato che la Cina ha sempre osservato e sviluppato le relazioni con la Tanzania da una prospettiva strategica e a lungo termine e che sostiene fermamente la Tanzania nel percorrere una via di sviluppo coerente con le sue condizioni nazionali. La Cina è pronta a consolidare la fiducia reciproca politica con la Tanzania, a rafforzare il sostegno reciproco, a salvaguardare congiuntamente i diritti e gli interessi legittimi dei paesi in via di sviluppo e a contribuire positivamente all’edificazione di una comunità dal futuro condiviso tra Cina e Africa.

Samia Suluhu Hassan ha espresso le sue vive congratulazioni per il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese ed ha aggiunto che la Tanzania nutre la sua tradizionale amicizia con la Cina, ha ringraziato la Cina per il sostegno e l'aiuto fornito a lungo termine al suo Paese, e si è detta disposta ad imparare dall'esperienza cinese in materia di riduzione e gestione della povertà, rafforzando gli scambi e la cooperazione nel commercio, nelle infrastrutture, nelle persone e negli scambi culturali. La Tanzania aderisce fermamente alla politica di “una sola Cina” ed è disposta a collaborare con la Cina per promuovere attivamente l'iniziativa "Belt and Road", mettendo in atto con serietà i risultati del vertice di Beijing nel quadro del Forum sulla cooperazione Cina-Africa e promuovendo un nuovo sviluppo delle relazioni tra la Cina e il continente africano.