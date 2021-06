Colloquio telefonico tra Xi Jinping e il presidente del Congo Denis Sassou-Nguesso

Share this with Close

Il 21 giugno il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Congo, Denis Sassou-Nguesso.

Xi Jinping ha sottolineato che l’amicizia tra Cina e Congo ha una lunga storia, che i due Paesi si sono sempre sostenuti e aiutati, hanno collaborato strettamente negli affari internazionali e regionali e hanno difeso l’equità e la giustizia internazionali e gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo. Sin dallo scorso anno, la Cina e il Congo hanno lavorato insieme per combattere l’epidemia di Covid-19 e promuovere congiuntamente la ripresa del lavoro e della produzione. I relativi progetti di cooperazione pratica sono progrediti senza battute di arresto, e l'amicizia e la cooperazione tra i due Paesi sono state intensificate e sviluppate. La Cina è disposta a collaborare con il Congo per approfondire la fiducia reciproca politica, rafforzare lo scambio di esperienze nel governo del paese e promuovere l’ampio partenariato strategico di cooperazione tra i due Paesi per fare in modo che i loro rapporti bilaterali continuino ad ottenere nuovi risultati a beneficio dei loro popoli.

Denis Sassou-Nguesso ha espresso le sue calorose congratulazioni per il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese e ha ringraziato la Cina per aver fornito un valido sostegno alla Repubblica del Congo nella sua lotta contro l'epidemia di Covid-19 e il suo sviluppo economico e sociale. Il capo di Stato congolese ha detto di sostenere la posizione della Cina sulla salvaguardia dei suoi interessi fondamentali, di opporsi all'ingerenza negli affari interni della Cina, e si è detto disposto a collaborare con la Cina per rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi, costruire attivamente l'iniziativa di “Belt and Road” e mettere in atto i risultati del Vertice di Beijing sul Forum sulla cooperazione Cina- Africa.