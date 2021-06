Entra in funzione la centrale idroelettrica di Wudongde

Share this with Close

La mattina del 16 giugno tutte le unità della centrale idroelettrica di Wudongde sono entrate in funzione. Si tratta di un grande struttura nazionale nell’ambito del progetto di “Trasmissione elettrica da ovest a est della Cina”.

La centrale di Wudongde, per dimensioni la settima centrale idroelettrica del mondo, si trova sul fiume Jinsha, all’incrocio tra la contea di Luquan, nella provincia dello Yunnan e la contea di Huidong, nella provincia del Sichuan. Essa è dotata di generatori idroelettrici dalla capacità singola più grande tra quelli in servizio in tutto il mondo. La capacità totale installata è di 10,2 milioni di kwh, per una generazione media annua di energia pari a 38,91 miliardi di kwh. Può risparmiare ogni anno 12.2 milioni di tonnellate di carbone standard e ridurre le emissioni di CO2 di 30,5 milioni di tonnellate..