L’Ufficio del Commissario del Ministero degli Affari Esteri cinese a Hong Kong sostiene fermamente la Legge anti-sanzioni straniere

Recentemente, in risposta a una domanda dei media circa il punto di vista dell’Ufficio del Commissario del Ministero degli Affari Esteri cinese nella Regione ad Amministrazione speciale di Hong Kong sulla Legge anti-sanzioni straniere, un portavoce dell’Ufficio ha affermato che l’emanazione della legge rappresenta una necessità urgente per contrastare l’egemonia e la politica di potere di alcuni paesi occidentali, per salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo e per promuovere lo stato di diritto in Cina e negli affari esteri, con un importante significato pratico e a lungo termine. L’Ufficio del Commissario del Ministero degli Affari Esteri cinese a Hong Kong ha espresso il suo fermo appoggio e sostegno.

Il portavoce ha sottolineato che la Cina ha promulgato e attuato questa legge in conformità con le pratiche internazionali, con l’obiettivo di salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo e di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei suoi cittadini e delle organizzazioni, il che è giustificato e necessario.