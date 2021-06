Cina incrementa l’uso di materiali riciclabili nell’industria automobilistica

Share this with Close

Recentemente il ministero dell’Industria e della Tecnologia informatica cinese, il ministero della Scienza e della Tecnologia, il ministero delle Finanze e il ministero del Commercio hanno emesso una nota nella quale è stata annunciata l’elaborazione del “Progetto pilota per l’ampliamento delle responsabilità dei produttori automobilistici”. Scopo del progetto è quello di innalzare il livello di utilizzo dei materiali riciclabili delle automobili.

Secondo quanto appreso, in futuro la Cina guiderà le case automobilistiche nel costruire in modo indipendente o in collaborazione con altri un sistema di riciclo e riutilizzo degli autoveicoli rottamati. In questo modo sarà possibile diffondere maggiormente l’uso dei materiali riciclabili delle auto, dei prodotti rigenerati e dei ricambi usati così da rendere più efficace e più completo l’impiego di queste risorse. Il livello di utilizzo dei materiali riciclabili degli autoveicoli rottamati continuerà ad essere innalzato e si prevede che entro il 2023 arriverà al 75%. Inoltre, sarà costituita una catena della fornitura degli autoveicoli completamente “green” mentre il tasso di riciclo delle risorse riutilizzabili raggiungerà il 95%. L’uso dei materiali riciclabili per i pezzi importanti non sarà al di sotto del 5%.