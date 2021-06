Cina, il Xinjiang protegge la cultura etnica

Share this with Close

In qualità di importante componente della civiltà cinese, la cultura etnica del Xinjiang è stata protetta e trasmessa sempre meglio nella nuova epoca. Hotan e Kashgar, situate nel sud della regione autonoma, brillano sulla frontiera nord-occidentale della Cina per i loro innumerevoli tesori culturali.

Il processo tradizionale di fabbricazione della carta di gelso nel Xinjiang vanta una storia di oltre 1300 anni. Il distretto di Mo Yu, situato nella regione di Hotan, è famosa per la sua carta di gelso ed è conosciuta come “la città natale della carta di gelso”; i suoi prodotti sono esportati in molti paesi e regioni del mondo.

C’è un villaggio che produce strumenti musicali etnici nel distretto di Shufan, nella zona di Kashgar, che ha una storia nella fabbricazione di strumenti musicali di oltre 150 anni ed è conosciuto come il “Villaggio degli strumenti musicali etnici del Xinjiang”. Negli ultimi anni, il governo ha investito fondi per aiutare il villaggio a sviluppare questa sua speciale industria. Attualmente la produzione degli strumenti ha portato più di 500 abitanti del villaggio ad aumentare il proprio reddito di migliaia di yuan.