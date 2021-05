Covid-19, gli Stati Uniti stanno disturbando la cooperazione globale nella prevenzione e nel contenimento dell’epidemia

Share this with Close

È in corso in questi giorni la 74esima edizione dell’Assemblea Mondiale della Sanità, la comunità internazionale si auspica di rafforzare la cooperazione globale nella prevenzione e nel contenimento dell’epidemia, di sconfiggere quanto prima il virus e far riprendere la crescita economica. Recentemente, alcuni politici e media americani hanno di nuovo diffuso la diceria secondo la quale “il coronavirus sarebbe uscito da un laboratorio”, l’affermazione a lungo smentita dalla ricerca scientifica e con cui intendono riaccendere la teoria della cospirazione sulle indagini avviate per risalire all’origine del coronavirus e incolpare la Cina della responsabilità. Un comportamento così spregevole è una mancanza di rispetto per la scienza, rappresenta una forma di irresponsabilità verso la vita del popolo ed ancor più dannoso per il quadro globale della lotta contro il Covid-19.

Le indagini avviate per risalire all’origine del coronavirus sono una questione scientifica, qualsiasi conclusione che si trae deve basarsi sul rispetto della scienza. Secondo un documento rilasciato il 30 marzo dall’Oms intitolato Rapporto della ricerca congiunta Cina-Oms sull’origine del coronavirus, è altamente improbabile che il nuovo coronavirus sia uscito da un laboratorio.



Va detto che la Cina mantiene da sempre un atteggiamento onesto e ha dato un contributo alla promozione della cooperazione internazionale sulla ricerca dell’origine del coronavirus.



Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di partecipare ad indagini internazionali complete, trasparenti e basate sulle prove. Gli Usa sono anche chiamati a fare lo stesso, proprio come la Cina, e devono avviare immediatamente con l’Oms la ricerca e la cooperazione interessate in un atteggiamento scientifico e condurre indagini complete, trasparenti e in base alle prove rispondendo così alle preoccupazioni della comunità internazionale.



Alcuni politici e media americani hanno ignorato la realità dei fatti e la scienza e hanno diffuso ovunque bugie infondate. Hanno addirittura chiesto al dipartimento di intelligence di indagare l’origine del coronavirus, il che dimostra pienamente il loro disprezzo per la realtà dei fatti e la verità, e la loro mancanza di interesse verso una ricerca scientifica seria sull’origine del coronavirus. La loro intenzione è stigmatizzare la Cina ed esercitare la manipolazione politica.