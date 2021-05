Xi Jinping: far sì che i bambini crescano sani come alberelli

Share this with Close

Solo se i giovani sono forti, un paese è forte. Far crescere i bambini in salute è da sempre un tema che sta molto a cuore al segretario generale del PCC Xi Jinping: dall’alimentazione e l’abbigliamento alla salute fisica e mentale dei bambini, dall'istruzione scolastica alla pratica sociale. “Le grandi e piccole cose” dei ragazzi stanno da sempre a cuore al segretario generale.

Il 16 settembre 2020 gli studenti della prima scuola elementare del villaggio dell’etnia Yao di Wenming, contea di Rucheng, hanno incontrato l'amabile nonno Xi. Quel giorno, il segretario generale del PCC, che si trova nello Hunan in viaggio d’ispezione, ha fatto un visita speciale in questa scuola elementare dell'Armata Rossa. È entrato in classe per seguire una lezione ideologica e politica con i bambini e ha ripassato insieme ai bambini le storie successe nel corso della Lunga Marcia dell'Armata Rossa più di 80 anni fa. Xi Jinping ha detto gentilmente ai bambini:

"Avete appreso queste storie eroiche della Lunga Marcia sin da piccoli. Sono molto lieto di vederlo. La nostra causa rivoluzionaria e il nostro percorso saranno trasmessi di generazione in generazione. La grande rinascita della nazione cinese si realizzerà per mano della vostra generazione".

All'inizio di quest'anno, la Cina ha dichiarato una vittoria completa nella lotta alla povertà. Guardando indietro al percorso compiuto per alleviare la povertà negli ultimi otto anni, svolgere al meglio il lavoro nell’istruzione di base per le zone povere ha rappresentato un impegno incessante per il Partito e per il governo.

Xi Jinping ha sottolineato più volte che per alleviare la povertà occorre necessariamente coltivare la saggezza, così da permettere ai ragazzi delle aree colpite dalla povertà di ricevere una buona istruzione. Durante le sue ispezioni in giro per il Paese, Xi Jinping è entrato spesso nei campus per capire come studiano e vivono i ragazzi nei vari luoghi.

Dal 2013 Xi Jinping partecipa ad attività di volontariato di messa a dimora degli alberi nella capitale, spalando la terra insieme ai bambini e seminando piante. Durante queste iniziative, raccomanda sempre ai bambini fare più esercizio fisico, sperando che possano crescere in modo sano come alberelli.