Xi Jinping: bisogna saper cogliere l'attimo allo scopo di realizzare un’auto resilienza tecnologica

Share this with Close

Di recente si è aperta la decima Conferenza nazionale dei rappresentanti dell’Associazione cinese della scienza e tecnologia della Conferenza degli accademici dell’Accademia delle scienze e dell’Accademia dell’ingegneria della Cina. Nel suo discorso, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato la necessità di considerare sempre l’auto resilienza tecnologica come un sostegno strategico per la crescita della nazione, di basarsi sulla nuova fase di sviluppo e applicare una nuova idea di accrescimento. Il capo di Stato cinese ha inoltre parlato dell’importanza di costituire un nuovo quadro di crescita, di promuovere uno sviluppo di alta qualità, di affacciarsi verso la frontiera tecnico-scientifica del mondo, di misurarsi sul campo di battaglia dell’economia, affrontando le principali esigenze dello stato insieme alla vita e alla salute del popolo, di mettere in atto le strategie per rafforzare il Paese attraverso la formazione di talenti in campo tecnico-scientifico e la promozione dello sviluppo attraverso l’innovazione, perfezionando così il sistema innovativo statale, accelerando l’edificazione di un forte Paese tecnologico e realizzando un’auto resilienza tecnologica di alto livello.

L’importante intervento del segretario generale ha suscitato forti ripercussioni tra gli accademici. Tutti loro hanno osservato che devono farsi carico della pesante missione del momento, con fermezza e con lo spirito di stare al passo coi tempi e il coraggio di riforma e innovazione.