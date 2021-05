In corso a Beijing gli Incontri di primavera International Finance Forum 2021

Share this with Close

Dal 29 maggio si tengono a Beijing Pechino 'International Finance Forum 2021 Spring Meetings. Il tema di questa conferenza è "L'era post-epidemia: governance globale e cooperazione internazionale". Gli argomenti dell’evento riguardano la finanza sostenibile globale, la cooperazione globale contro l'epidemia e altri campi. Molti personaggi partecipanti all’evento, sia cinesi che stranieri hanno chiesto che nell'era post-epidemia, i vari paesi dovrebbero promuovere la cooperazione multilaterale in vari campi come la vaccinazione, la ripresa economica e lo sviluppo futuro e lavorare insieme per promuovere la ripresa economica.



Nel discorso di apertura della conferenza di quel giorno, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che il Covid-19 per più di un anno ha sconvolto la vita delle persone. Sebbene i paesi abbiano compiuto alcuni progressi nella lotta all'epidemia, devono ancora affrontare il dilemma del rallentamento economico. Ritiene che per invertire questa tendenza, i paesi debbano adottare misure globali e multilaterali più coordinate in aree come vaccini, sviluppo sostenibile e emissioni di carbonio. Ha detto: "Dobbiamo colmare urgentemente il divario del vaccino. Dobbiamo unirci per produrre e distribuire vaccini sufficienti per tutti, specialmente per quei paesi arretrati a basso reddito. Il meccanismo di equità vaccinale globale può aiutare a raggiungere questo obiettivo".

Zhou Xiaochuan, Presidente dell'International Finance Forum, ha una profonda simpatia per il discorso di Guterres. Ha affermato che la distribuzione iniqua dei vaccini in tutto il mondo ha portato ad un allargamento del divario di immunizzazione. Nell'era post-epidemia, rafforzando la cooperazione nei campi di ricerca, produzione e distribuzione dei vaccini e accelerando il piano d’attuazione della vaccinazione contro il Covid-19, i vari paesi dovrebbero anche approfondire la costruzione di partenariati interconnessi.

A sua volta, Il Presidente del FMI Kristalina Georgieva ha affermato che la politica anti-epidemia è la migliore politica economica. Ha affermato che mentre la Cina continua ad accelerare la propria vaccinazione, fornisce anche vaccini ad altri paesi e i suoi sforzi sono apprezzabili.