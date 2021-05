Carrie Lam accoglie con favore l’approvazione della Bozza sul perfezionamento (comprensivo) dei regolamenti del sistema elettorale del 2021

Share this with Close

L’approvazione della Bozza sul perfezionamento (comprensivo) dei regolamenti del sistema elettorale del 2021 da parte del Consiglio legislativo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong avvenuta il 27 maggio è stata accolta favorevolmente dal capo esecutivo della Regione, Carrie Lam, che la definisce un importante momento simbolico e significativo per assicurare “un’amministrazione di Hong Kong ad opera dei patrioti” nel quadro della politica “Un Paese, due sistemi”.

Carrie Lam ha osservato che i disordini politici avvenuti negli ultimi anni a Hong Kong dimostrano appieno le lacune esistenti nel sistema elettorale locale, che hanno lasciato opportunità a delle cellule anticinesi attraverso il caos di entrare nel sistema politico della Regione, danneggiare gravemente l’ordinamento locale, nuocere alla sicurezza nazionale e contenere l’applicazione delle politiche. Per colmare queste lacune e riportare l’ordine, l’11 marzo, l’Assemblea Popolare Nazionale della Cina ha approvato la decisione sul perfezionamento del sistema elettorale della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, e, con l’autorizzazione del comitato esecutivo dell’APN, sono stati approvati il 30 marzo gli allegati N.1 e N.2 revisionati della Legge fondamentale di Hong Kong. Il capo esecutivo si è detto felicissimo di vedere i risultati relativi al perfezionamento dei regolamenti sull’elezione raggiunti in meno di due mesi. La pubblicazione su media ufficiali e l’entrata in vigore del documento è prevista per il 31 maggio.