Cina, “gli USA non hanno interesse ad eseguire seriamente il tracciamento scientifico del coronavirus”

Share this with Close

Durante la conferenza stampa ordinaria del 27 maggio, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha dichiarato che alcuni americani non hanno alcun interesse a portare avanti seriamente il tracciamento scientifico del nuovo coronavirus all’interno del Paese, ma vogliono usare la pandemia per stigmatizzare e condurre manovre politiche per scaricare le proprie responsabilità.

Secondo quanto riportato, il giorno 26 il presidente americano Joe Biden ha ordinato all’intelligence del Paese di procedere ad indagini sulle origini del coronavirus, anche per accertare se il virus proviene dall’ambiente naturale o se la sua diffusione rappresenta un “incidente di laboratorio”. Commentando questo fatto Zhao Lijian ha ricordato che la “fuga dal laboratorio cinese” è una conclusione estremamente impossibile, come è stato segnalato chiaramente nel rapporto di ricerca della missione congiunta dell’OMS. Questa rappresenta una conclusione autorevole, istituzionale e scientifica. Il portavoce ha aggiunto che gli esperti internazionali della missione di ricerca dell’OMS hanno offerto più volte e in diverse occasioni valutazioni positive sulla collaborazione trasparente e aperta delle autorità cinesi.

Il portavoce Zhao Lijian ha ribadito che alcuni statunitensi non rispettano la realtà e la scienza, e trascurano completamente i dubbi sul tracciamento da loro eseguito sulle origini del virus nel Paese e la loro tragica sconfitta nella risposta all’emergenza sanitaria del Paese, chiedendo al contrario ripetutamente indagini sulla Cina. Quali sono le loro intenzioni? Per quale motivo vogliono fare questo?