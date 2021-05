Per quali motivi l’atterraggio della sonda cinese su Marte ha acceso l'entusiasmo globale?

Share this with Close

La sonda Tianwen-1 che trasporta il rover "Zhurong" è atterrata con successo sulla superficie di Marte; l'esplorazione interstellare della Cina ha compiuto un salto storico dal sistema Terra-Luna al sistema interplanetario. I funzionari della National Aeronautics and Space Administration (NASA), l'Agenzia spaziale russa, l'Agenzia spaziale europea e le altre istituzioni si sono congratulati e i risultati riportati hanno acceso l'entusiasmo dei media mondiali.

In effetti, l’atterraggio con successo della Sonda Tianwen N.1 su Marte non è solo una gloria della scienza e tecnologia cinese, ma è anche di grande importanza per il mondo. Da una prospettiva tecnologica, Marte è un passo importante per l'umanità nell’esplorazione dell'universo. La missione cinese di esplorazione di Marte ha costruito una nuova piattaforma per la cooperazione internazionale.