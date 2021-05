Visita di Xi Jinping nello Henan: focus sulla medicina tradizionale cinese

Nel pomeriggio del 12 maggio, il segretario generale del Comitato Centrale del PCC, Xi Jinping, attualmente in viaggio d’ispezione nella provincia dello Henan, si è recato in visita allo Yishengci, sala dedicata a Zhang Zhongjing, della città di Nanyang e alla compagnia Yaoyibao, attiva nella produzione di artemisia, per sincerarsi dello stato della medicina tradizionale cinese e dell’industria dei prodotti a base di artemisia nella provincia; durante tali visite, egli ha affermato che da diverse migliaia di anni il popolo cinese utilizza la medicina tradizionale per curare le malattie e, in particolare dopo la lotta contro epidemie come quella di Covid-19 e quella della SARS, il popolo cinese ha raggiunto una consapevolezza più profonda dell’efficacia della medicina tradizionale, e di come quest’ultima debba essere sviluppata e interpretata nei suoi principi attraverso la moderna scienza, per meglio combinarla con la medicina occidentale.