China International Consumer Products Expo dimostra il livello di sviluppo di alta qualità dei prodotti domestici

Come prima mostra nazionale dedicata ai prodotti di consumo, la China International Consumer Products Expo ha attirato molte aziende nazionali che non vedono l'ora di fornire prodotti di consumo di migliore qualità al mondo. Marche "famose, speciali, eccellenti e nuove" da tutto il paese sono esposte in gran numero alla mostra. Anche molte organizzazioni estere di servizi professionali che vi prendono parte guardano con ottimismo alle prospettive di sviluppo dei marchi cinesi e credono che “la marea cinese" sia una delle caratteristiche attuali dell’economia del Paese.

Dal made in China all'orgoglio cinese, la Cina sta innescando una montante “marea cinese". La speranza comune di molte aziende nazionali che partecipano alla mostra è quella di riuscire a far circolare i propri prodotti nel mondo attraverso la piattaforma della fiera.