Colloquio telefonico tra Xi Jinping e il presidente della Repubblica Democratica del Congo

Venerdì 7 maggio il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Democratica del Congo Felix Tshisekedi.

Per l’occasione, Xi Jinping ha rilevato che la Repubblica Democratica del Congo costituisce un importante partner cooperativo della Cina in Africa, aggiungendo che tradizionalmente i due Paesi si sostengono a vicenda e nutrono una fiducia reciproca. La Cina pianifica sempre le relazioni bilaterali da un punto di vista strategico e di lungo termine, sostiene la Repubblica Democratica del Congo nel salvaguardare la propria indipendenza nazionale, la propria sovranità, la propria sicurezza e i propri interessi di sviluppo; Beijing è inoltre disposta a rafforzare gli scambi politici e a livello di governance con Kinshasa. La partecipazione della RD Congo all'iniziativa "Belt and Road" ha creato una nuova piattaforma e ha aperto nuove prospettive per la cooperazione tra le due parti. La parte cinese è intenzionata a collaborare con la RD Congo per pianificare congiuntamente il prossimo passo della cooperazione, rafforzare la collaborazione pragmatica nei settori economico, commerciale, delle infrastrutture, sanitario, agricolo e culturale, in modo da promuovere le relazioni bilaterali a un nuovo livello.

Felix Tshisekedi, a nome della Repubblica Democratica del Congo e dell'Unione Africana, ha porto le sue calorose congratulazioni per il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. L'amicizia tra i due Paesi è sempre stata profonda: la Repubblica Democratica del Congo aderisce alla politica di una sola Cina, e coltiva fermamente l'amicizia con la Cina, così da diventare un importante partner di cooperazione della Cina in Africa.