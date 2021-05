Colloquio telefonico tra Xi Jinping e il presidente della Sierra Leone

Share this with Close

Venerdì 7 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo della Sierra Leone Julius Maada Bio.



Xi Jinping ha sottolineato che quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Sierra Leone. Per mezzo secolo, indipendentemente da come sia cambiata la situazione internazionale, Cina e Sierra Leone si sono sempre sostenute a vicenda su questioni che coinvolgono i reciproci interessi e le maggiori preoccupazioni, e sono sempre state saldamente insieme di fronte a emergenze come l'epidemia di Ebola e di Covid-19. Le due parti hanno sempre mantenuto un alto livello di fiducia politica reciproca e sono uniti da un rapporto di buona amicizia e fratellanza. Il team medico, i team di esperti, i materiali antiepidemici e i vaccini cinesi hanno svolto un ruolo positivo nella prevenzione e nel contenimento dell'epidemia in Sierra Leone. La Cina è intenzionata a rafforzare la cooperazione con la Sierra Leone nella lotta contro l'epidemia, fornendo il proprio supporto e la propria assistenza al paese africano nel fronteggiare il virus.