Xi Jinping si congratula per il lancio del modulo centrale della stazione spaziale cinese

Alle ore 11: 23 del 29 aprile il Tianhe, il modulo centrale della stazione spaziale cinese, è stato lanciato nello spazio ed è entrato con precisione nell’orbita prevista, segnando il successo della relativa missione. Il segretario generale del Comitato Centrale del PCC, capo di Stato e presidente della Commissione Militare cinese Xi Jinping ha inviato per l’occasione un messaggio di congratulazioni, rilevando che la costruzione della stazione spaziale e la costituzione del laboratorio spaziale nazionale rappresentano importanti obiettivi per la realizzazione della strategia “in tre fasi” del programma spaziale con equipaggio della Cina, nonché un importante progetto cardine per rendere il paese una potenza nel settore della scienza e tecnologia aerospaziale. Il lancio riuscito del Tianhe segna l’ingresso nella fase di piena implementazione della costruzione della stazione spaziale cinese, ponendo una solida base per le prossime missioni.