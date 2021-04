Ministero degli Esteri cinese: ‘auspichiamo che gli Usa seguano l’esempio della Cina e conducano ricerche sull’origine del virus insieme all’OMS’

Share this with Close

Il 28 aprile nel corso della conferenza stampa ordinaria del ministero degli Esteri cinese, il portavoce Zhao Lijian ha espresso la speranza che gli Usa prendano come esempio l’atteggiamento cooperativo della Cina e lavorino insieme all’OMS per condurre delle ricerche sull’origine del Covid-19. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti non dovrebbero politicizzare la ricerca scientifica, né abbracciare alcuna teoria della cospirazione per negare la scienza, danneggiando per egoismo la causa comune della comunità internazionale, che è quella di lottare unita contro l’epidemia.

Secondo quanto reso noto, un funzionario del Dipartimento di Stato degli Usa ha affermato che gli Usa stanno pianificando di avanzare nuovi consigli all’OMS per la seconda fase delle indagini sull’origine del nuovo coronavirus.