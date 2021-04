Apertura del Forum di Qingdao sulla cooperazione economica e commerciale locale della SCO

Share this with Close

Il 26 aprile, alla cerimonia di apertura dell'Expo 2021 di investimento e commercio internazionale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai(SCO) e del Forum di Qingdao per la cooperazione economica e commerciale locale della SCO, il Segretario generale della SCO, Vladimir Imamovich Norov, ha dichiarato che i paesi membri dovrebbero esplorare ulteriormente il potenziale di cooperazione in settori quali l'unificazione degli standard, la prevenzione delle epidemie di origine animale e vegetale e l'agevolazione del trasporto transfrontaliero.

L'ambasciatore pakistano in Cina, Moin ul Haque, ha affermato che la SCO, che compie venti anni quest’anno, è un esempio di successo di cooperazione regionale che ha promosso la cooperazione regionale e il multilateralismo.

Alla cerimonia di apertura è stata resa pubblica l'"Iniziativa di Qingdao" sul rafforzamento della cooperazione economica e commerciale locale. L'iniziativa sottolinea che il 2021 costituisce il 20° anniversario dell'istituzione della SCO. È necessario sostenere il principio di ampia consultazione, contributo congiunto, benefici condivisi, e leale cooperazione e lavorare insieme per promuovere un maggiore sviluppo dell'economia regionale. L'iniziativa chiede alla SCO di tenere alta la bandiera dello "Spirito di Shanghai", approfondire la cooperazione economica e commerciale locale, sbloccare i principali canali logistici internazionali, promuovere l'agevolazione degli investimenti e del commercio e contribuire allo sviluppo della cooperazione locale della SCO .