La Cina non è una minaccia per l’esistenza degli Usa, secondo la rivista americana “Foreign Policy

Il numero del 21 aprile della rivista americana “Foreign Policy” contiene un articolo, in cui si legge che di recente a Washington e in alcuni paesi europei diffondere la "teoria della minaccia cinese" è diventata un “affare”. Le opinioni sulla questione fanno eco alla premessa del documento strategico dell’Amministrazione degli Stati Uniti, ovvero che gli Stati Uniti e la Cina sono impegnati in una competizione strategica tra potenze, la cui gravità è superiore a qualsiasi altra minaccia straniera (o anche interna) che gli Stati Uniti devono affrontare.

L'articolo afferma che alcuni comportamenti di Beijing hanno senza dubbio sfidato gli interessi e i valori degli Stati Uniti e dei loro alleati. Ma affermare categoricamente o lasciar intendere che le azioni della Cina rappresentino una minaccia per l’esistenza degli Stati Uniti e dell'Occidente, per giustificare l'adozione di una posizione di contenimento tipico di un “gioco a somma zero” in stile Guerra Fredda nei confronti della Cina, è estremamente dannoso per gli interessi degli Stati Uniti.

Nell’articolo si afferma che attualmente non esistono molte prove a sostegno dell’opinione secondo cui la Cina rappresenti una minaccia alla sopravvivenza degli Usa. Ciò non significa che la Cina non sia una minaccia in certi settori, tuttavia, Washington deve affrontare la situazione sulla base della realtà dei fatti e non sulle speculazioni. Sfortunatamente, per gli Usa considerare le sfide apportate dalla Cina in modo giusto sembra una missione impossibile.

Di fatto, la sfida di fronte agli Stati Uniti non è come resistere a una immaginaria “minaccia cinese”. Al contrario, è la necessità di avere una comprensione completa e più chiara basata sulla verità per elaborare una politica ragionevole sulle sfide e minacce limitate, sulle opportunità pratiche e sulla risoluzione di tali questioni. Se si abbandona l’opinione insidiosa secondo cui la “minaccia cinese” potrebbe distruggere l’intero stile di vita americano, sarà più facile completare questa missione.