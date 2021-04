CMG, trasmissione in diretta dallo Hubei per la vendita di prodotti locali

Share this with Close

Il 7 aprile, vigilia del primo anniversario della “fine del lockdown di Wuhan”, il China Media Group ha condotto presso la Pagoda della Gru Gialla di Wuhan una diretta di servizio pubblico per la vendita di prodotti locali dello Hubei.

Secondo quanto appreso, si tratta di un’attività di servizio pubblico svolta nell’ambito del “Progetto Marche per un Paese Potente 2021” lanciata lo scorso 8 gennaio dal CMG per aiutare la vendita di prodotti locali dello Hubei. Il CMG organizzerà in totale 5 attività del genere nello Hubei e continuerà a fornire risorse pubblicitarie del valore di 500milioni di yuan, oltre a maggiori piattaforme e migliori servizi per promuovere la ripresa economica della provincia.